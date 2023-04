Milan, Giroud ancora rossonero: ufficiale il rinnovo

Una notte magica, che lo ha visto ancora una volta protagonista. Olivier Giroud, nella sfida del Maradona contro il Napoli valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, terminata sul punteggio di 1-1, è stato nuovamente decisivo segnando la rete che, di fatto, ha poi permesso al suo Milan di staccare il pass per la semifinale. Per il centravanti francese, quello di ieri, è stato il tredicesimo gol stagionale, il quinto in Europa dopo gli otto già segnati in campionato. Bottino al quale si aggiungono i quattordici centri realizzati nella scorsa annata, la sua prima in maglia rossonero.

Malgrado una carta d'identità non certo più verde (Giroud spegnerà 37 candeline il prossimo 30 settembre), il positivo rendimento da lui offerto ha convinto il Diavolo a puntare ancora sull'esperto attaccante. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha infatti comunicato il rinnovo del contratto del francese: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Olivier Giroud. Olivier, al Milan dall'estate 2021, è diventato un importante punto di riferimento al centro dell'attacco rossonero, collezionando 76 presenze e 27 gol". Giroud, che nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal e Chelsea, ha firmato fino al giugno 2024 per una cifra di 3,5 milioni di euro netti.