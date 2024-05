Olympiacos-Fiorentina: da poco terminata la conferenza stampa

C'è grande attesa per la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina, gara in programma mercoledì 29 maggio alle ore 21 italiane (le 22 locali) ad Atene. Nella conferenza stampa, da poco finita, sono intervenuti mister Italiano e i calciatori Biraghi e Bonaventura.

Il tecnico ha ricordato come questa gara sia anche una rivincita: "Per noi è una sorta di rivincita, abbiamo avuto la capacità di arrivare nuovamente in finale e questo in Europa non è facile. Domani dobbiamo fare tutto per non commettere errori, rimanere attenti e concentrati. La finale va giocata con il fuoco dentro, con la massima applicazione e cercando di dare tutto quello che si ha. L'anno scorso non abbiamo avuto un epilogo bello, ma questa volta cercheremo di mettere in campo quella amarezza per cercare di farla finire in un modo diverso. A livello induviduale serviranno degli aggiustamenti ed adattamenti a quello che è il match, con massima percezione di tutto quello che potrebbe essere un pericolo e molta concentrazione a quello che si andrà a fare".