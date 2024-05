Olympiacos-Fiorentina, dove vedere la finale di Conference League in tv e le formazioni

Dopo la finale persa dodici mesi fa contro il West Ham, la Fiorentina si gioca il secondo gettone per alzare un trofeo continentale nella sesta finale della sua storia (quattro delle quali perse), gioia che manca dal lontano 1961 quando i toscani superarono nel doppio confronto i Rangers mettendo in bacheca la Coppa delle Coppe. Prima finale europea – e seconda nella storia del calcio greco – per gli ellenici, che daranno vita contro i viola ad un confronto inedito in gare ufficiali. Come del resto accaduto alla fine della scorsa stagione con Manchester City-Inter in Champions e con la sfida tra la squadra di Italiano ed il club londinese.

I biancorossi, che si sposteranno solo di pochi chilometri per seguire il match organizzato ad Atene, non vantano una tradizione troppo positiva contro le italiane nei recenti incroci. L'Olympiacos ha infatti perso sei delle ultime sette partite in competizioni europee contro squadre italiane: l’unica eccezione nel periodo è una vittoria casalinga per 3-1 sul Milan nella fase a gironi dell’Europa League 2018/19. Entrati in Conference dopo l’uscita di scena nel Girone A di Europa League (concluso dietro Friburgo e West Ham), dopo aver eliminato il Ferencvaros hanno rischiato l’eliminazione con l’1-4 contro il Maccabi Tel Aviv, ribaltato ai supplementari nella gara di ritorno. Poi è arrivato il passaggio del turno contro Fenerbahce (dopo i calci di rigore), ed il capolavoro con la favoritissima Aston Villa battuta sia all’andata che al ritorno.

Immune da sconfitte il cammino della Fiorentina per arrivare all’appuntamento più atteso: è imbattuta in ciascuna delle ultime 13 partite nelle competizioni europee (sette le vittorie e sei i pareggi), la serie più lunga della sua storia. Quella viola è diventata anche la terza squadra a raggiungere la finale di UEFA Conference League restando imbattuta, dopo il Feyenoord nel 2021/22 (sconfitto in finale dalla Roma) e il West Ham nella passata edizione.

Olympiacos-Fiorentina, le scelte di Mendilibar

La formazione ellenica riparte dal tridente formato dal marocchino El Kaabi, supportato ai fianchi da Podence e Fortounis. Ballottaggio sulla linea mediana, dove è sicuro del posto Hezze mentre i favoriti Chiquinho e Iborra devono guardarsi dalla concorrenza di Carvalho ed André Horta. Tra i pali si sistemerà Tsolakis, protetto da una linea a quattro composta da Rodinei a destra, Retsos e Carmo in mezzo ed Ortega a sinistra.

Olympiacos-Fiorentina, le scelte di Italiano

Dubbi a centrocampo ed in attacco per l’allenatore viola, che in avanti dovrebbe ancora ricorrere al terzetto formato da Kouame e Nico Gonzalez – i quali agiranno da attaccanti esterni – con al centro Belotti in ampio vantaggio su Nzola. I dubbi restano a centrocampo: favoriti Arthur e Bonaventura, ma resta viva anche la candidatura di Mandragora, il quale potrebbe comportare lo spostamento del secondo sulla linea dei trequartisti con il sacrificio di Beltran, altrimenti candidato a partire dall’inizio. Nella difesa davanti a Terracciano, Dodô e Biraghi presidieranno i settori laterali mentre in mezzo favoriti Milenkovic e Martínez Quarta con la rinuncia a Biraghi. Tra le opzioni supplementari, l’utilizzo di un Barak spesso decisivo in coppa.

Olympiacos-Fiorentina, le probabili formazioni

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Chiquinho, Iborra, Hezze, Fortounis, El Kaabi, Podence. All. Mendilibar

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Arthur, N. González, Beltrán, Kouame, Belotti. All. Italiano

Olympiacos-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Olympiacos-Firoentina, che verrà disputata mercoledì 29 maggio all’Opap Arena di Atene a partire dalle 21, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.