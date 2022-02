Olympiakos-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Notte europea per l’Atalanta che giovedì alle 18,45 sfida in trasferta l’Olympiakos in Europa League dopo il successo 2-1 dell’andata. La rimonta del Gewiss Satdium regala un certo vantaggio alla Dea, vista anche l’abolizione del gol in trasferta, ma i greci in casa hanno dalla loro un pubblico infuocato, spesso decisivo in una stagione che li vede in testa in campionato. Gasperini insegue il passaggio del turno per raddrizzare un periodo poco proficuo in campionato con l’ultima sconfitta di Firenze che ha lasciato i bergamaschi al quinto posto e per ora fuori dalla zona Champions League.

Olympiakos-Atalanta: le scelte di Pedro Martins

La formazione greca non si discosterà molto da quella dell’andata con il solito 4-3-3 guidato in difesa da Manolas e Sokratis, entrambi ex Serie A, mentre in mezzo al campo ancora panchina per M’Vila. Grande attenzione dovrà fare l’Atalanta all’attacco greco con Soares che ha già punito all’andata, insieme a lui ci saranno Onyekuru e Masouras.

Olympiakos-Atalanta: le scelte di Gasperini

Gasperini si presenta al match con i soliti problemi di formazione. Palomino e Muriel non recuperano, insieme a loro non ci sarà il lungodegente Zapata. Niente centravanti quindi, ancora una volta, e appare probabile che venga scelta la coppia Boga-Malinovskyi che sembrano essere quelli con più gol nelle gambe. Alle loro spalle dovrebbe rifiatare Koopmeiners, a giocarsi il suo posto saranno Pasalic e Pessina con l’azzurro in leggero vantaggio, ma il croao potrebbe anche retrocedere in mediana se uno tra Feuler e De Roon avesse bisogno di rifiatare. Non cambierà la difesa, davanti a Musso, Demiral e Djimsiti saranno in campo perché entrambi squalificati per il match con la Sampdoria. Insieme a loro Toloi è in vantaggio sul giovane Scalvini.

Atalanta-Olympiakos: le probabili formazioni

Olympiakos (4-3-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, P.A. Cissè, Lala; Bouchalakis, M. Camara, Reabciuk; Masouras, Tiquinho Soares, Onyekuru.

Atalanta (3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pessina, Pezzella; Malinovskyi, Boga.

Atalanta-Olympiakos in diretta tv e streaming

Rispetto alla gara di andata, la sfida di giovedì non sarà visibile gratuitamente. Il match sarà trasmessa in tv e in streaming da Sky e DAZN, il primo oltre che sui soliti canali satellitari anche sulla App Sky Go, il secondo sia sul sito da pc e notebook oppure sull’applicazione per tutti i dispositivi abilitati.