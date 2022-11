Mondiali 2022, Onana escluso dal Camerun: il motivo

Ai più attenti, nella lettura delle formazioni ufficiali di Camerun-Serbia, gara valevole per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali 2022, non sarà certamente sfuggito un particolare: l'assenza di André Onana nella formazione di Song. Il portiere, in forza all'Inter, sarebbe stato infatti messo fuori rosa per motivi disciplinari, anche se, al momento, non si conoscono con esattezza le cause che hanno portato a questa decisione lo staff camerunese. Al suo posto, per la partita contro la Serbia, ci sarà Devis Epassy, che giocato in Arabia Saudita nell'Abha.

Una decisione giunta a sorpresa ed ancora non è chiaro se il provvedimento preso nei confronti dell'estremo difensore sia valido solamente per il match contro i serbi o per l'intero Mondiale. In ogni caso, tuttavia, si tratta di un piccolo terremoto all'interno della nazionale africana, dato che Onana è uno degli uomini più rappresentativi e con maggior esperienza a livello internazionale all'interno della rosa di Song. Il portiere, infatti, ha militato per ben sei stagioni in Olanda all'Ajax, prima di passare la scorsa estate all'Inter, dove, dopo un iniziale periodo da secondo alle spalle di Samir Handanovic, ha rapidamente conquistato il posto da titolare collezionando già tredici presenze complessive tra campionato e Champions League.