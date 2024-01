Onana stacanovista, in campo due volte in 24 ore

Straordinari in arrivo per Onana che è pronto a essere una delle maggior vittime dell'ormai impossibile calendario del calcio internazionale. Il portiere ex Inter, ora al Manchester United dove è tra i protagonisti negativi di una stagione da incubo, scenderà in campo con i Red Devils il 14 gennaio contro il Tottenham in FA CUP e con la sua Nazionale il 15 per l'esordio nella Coppa d'Africa del Camerun con la Guinea.

Il numero uno salterà da un campo all'altro dopo che la Federazione del suo Paese e l'attuale club proprietario del cartellino hanno trovato l'accordo per non fargli perdere le due importanti gare. Il Manchester United ha fatto valere le sue ragioni puntando sul fatto che nel momento del suo acquisto dall'Inter, per oltre 50 milioni di euro, l'estremo difensore aveva lasciato la Nazionale per dissidi interni. Un molla che ha fatto scendere a patti il Camerun che pur di avere a disposizione la sua stella tra i pali ha detto sì alla doppia gara in un giorno con il giocatore che si unirà ai compagni all'ultimo minuto.

Non sarà così invece per tutti gli altri giocatori che parteciperanno alla Coppa D'Africa, tanti dei quali partiranno dall'Italia per raggiungere le proprie Nazionali lasciando i club scoperti fino a un mese intero e almeno per le prime due settimane della competizione in cui sono in programma le gare dei gironi e quindi nessuna formazione verrà eliminata.