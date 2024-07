Ternana, Francesco Di Tacchio verso il Catania. I rossoverdi sfidano una compagine di Serie B

Una nuova operazione in uscita per la Ternana. La società rossoverde è in procinto di cedere il centrocampista Francesco Di Tacchio al Catania. Operazione a titolo definitivo con il classe 1990 pronto a sottoscrivere un accordo biennale con il club etneo. Al momento sono state perfezionate due cessioni: Iannarilli all’Avellino e Corrado al Brescia. Entrambe definite ed ufficializzate. ...