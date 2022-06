Milan, Origi o Giroud: chi sarà il titolare

È Divock Origi il primo colpo di mercato del Milan I rossoneri, freschi della conquista del titolo di campioni d'Italia, hanno ormai chiuso l'operazione per portare alla corte di Stefano Pioli l'attaccante, in uscita a parametro zero dal Liverpool. Il belga è atterrato a Malpensa nella giornata di oggi, lunedì 27 giugno, e domani, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo. Per lui pronto un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Origi o Giroud, il ballottaggio per guidare l'attacco rossonero

Origi, in attesa del rientro di Zlatan Ibrahimovic, previsto per l'inizio del 2023, andrà ad integrare il reparto offensivo a disposizione di Pioli, che, nel ruolo di prima punta, può già contare su Olivier Giroud. Il francese, nel corso dell'ultima stagione, ha contribuito in maniera determinante alla conquista dello scudetto da parte del Milan segnando undici reti in campionato, di cui alcune, come la doppietta segnata nel derby di ritorno contro l'Inter, particolarmente pesanti in ottica primo posto. Proprio per questo motivo Giroud, almeno inizialmente, potrebbe essere preferito al belga, con il tecnico che potrebbe concedere all'ex Chelsea un maggior credito iniziale.

La sensazione, tuttavia, è che con il passare delle settimane Origi possa ritagliarsi uno spazio sempre maggiore. Il calendario della prossima stagione, soprattutto nella prima parte, sarà particolarmente fitto a causa del lungo stop invernale per la disputa dei Mondiali in Qatar e Giroud, che il prossimo 30 settembre spegnerà 36 candeline, potrebbe aver bisogno di rifiatare. Probabile, quindi, che Pioli opti per una sorta di staffetta tra i due, valutando di volta in volta le condizioni dei suoi attaccanti, soprattutto quelle del francese, la cui carta d'identità impone un'oculata gestione.