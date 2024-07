Osimhen si avvicina al PSG

Il Paris Saint Germain ha rotto gli indugi e ora fa davvero sul serio per Victor Osimhen. L'attaccante e il Napoli sono pronti a separarsi, come da accordo già trovato nel momento della firma del rinnovo, tutto è apparecchiato da tempo ma mancava il compratore. Ora i parigini sono pronti ad accontentare gli azzurri con un'offerta sopra i 100 milioni, la cifra attesa da De Laurentiis per poi regalare a Conte un nuovo attaccante, con Lukaku in cima alla lista dei desideri del tecnico.

Non tutto è ancora fatto anche se ci sono molte certezze, la prima è che il Napoli non metterà paletti, la seconda è che il PSG ha scelto il nigeriano come fiore all'occhiello della sua campagna acquisti, la terza è che lo stesso giocatore è pronto a volare a Parigi, offerte dalla Premier non ne arrivano e quelle dall'Arabia non interessano. Così il matrimonio è quasi pronto a concretizzarsi anche se qualcosa ancora manca.

Il Paris Saint Germain infatti deve liberare spazio nel suo attacco, dopo Mabppè un altro giocatore offensivo dovrà partire e tutti gli indizi portano a Kolo Muani. Il francese è il prescelto per lasciare la squadra, una volta trovata una destinazione anche per lui, Osimhen inizierà a sua nuova avventura in Francia.