​Tutte le cifre del rinnovo di Osimhen con il Napoli

Victor Osimhen e il Napoli sono vicini a continuare insieme, almeno per il prossimo anno. Il giocatore ha speso parole d'amore per la città, la squadra e il club, un indizio che va di pari passo con le mosse fatte da entourage del giocatore e De Laurentiis per avvicinarsi all'intesa per la permanenza del capocannoniere dell'ultima serie A e valore aggiunto nella corsa alla conquista dello Scudetto. Il centravanti resterà nonostante in tanti abbiano provato a portarlo via dall'Italia.

Il Napoli ha respinto le offerte per Osimhen

Il Paris Saint Germain per esempio ha provato a portare in Francia il giocatore, con la solita pioggia di milioni a disposizione, che questa volta non è bastata perché De Laurentiis vuole 130 milioni e anche dalle parti di Parigi hanno deciso di non poter arrivare a così tanto. Il segnale che Osimhen sia ogni giorno più vicino al Napoli è che le squadre interessate hanno cambiato obiettivi, il PSG ha virato su Kolo Muani, il Chelsea starebbe chiedendo informazioni alla Juventus per Vlahovic e il Bayer Monaco avrebbe voltato il suo sguardo su Kane del Tottenham.

Osimhen e il rinnovo con il Napoli

Il Napoli quindi ora ha campo libero per il rinnovo del contratto di Osimhen, al momento in scadenza nel 2025. Non c'è fretta e questo è un bene per la trattativa, che quindi potrà arrivare al punto della firma quando tutti saranno davvero convinti di andare avanti insieme. La proposta di De Laurentiis è decisamente allettante: 7 milioni di euro all'anno, quasi il doppio dei 4,5 percepiti fino ad oggi. Uno sforzo economico non da poco visto che il patron aveva fissato intorno ai 3,5 milioni il tetto salariale per ogni singolo calciatore. Per Osimhen vale la pena fare un discorso diverso in tutti i sensi, anche accettando la presenza di una clausola rescissoria nel contratto che scatterà dal 2024 e varrà sicuramente più di 100 milioni di euro.