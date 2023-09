Napoli-Udinese, Garcia non rinuncia a Osimhen

Victor Osimhen è stato inserito tra i convocati del Napoli per la sfida contro l'Udinese di oggi alle 20,45. La lista è stata stilata da Rudi Garcia e resa nota questa mattina e non ci sono sorprese, il bomber è al suo posto e potrebbe anche giocare titolare nonostante il gran caos che gli ruota intorno da giorni. Il nigeriano nei giorni scorsi si è scusato con la squadra per la brutta reazione al cambio dopo l'ultima gara, tutto sembrava essere tornato alla normalità, come con Kvaratskhelia, altro big che non ha gradito le sostituzioni del tecnico, e invece altre tempeste sono arrivate nelle ore successive.

Osimhen giocherà Napoli-Udinese

La prima non riguarda necessariamente il calciatore, ed è l'indagine su Aurelio De Laurentiis che sarebbe nel mirino della procura per l'affare che ha portato Osimhen al Napoli dal Lille. Poi, e qui di sicuro l'attaccante è tirato in ballo direttamente, è scoppiata la "bomba" del video di Tik Tok pubblicato e poi rimosso dai canali ufficiali della società dove si prendeva in giro il giocatore dopo l'errore dal dischetto con il Bologna.

Il suo agente ha subito scritto un post di fuoco sui social accusando il Napoli e questa "guerra" social è continuata con il giocatore che ha tolto dai suoi profili buona parte delle foto che lo ritraevano in azzurro. Un gran caos che arriva a poche ore da un match delicato in cui Garcia si gioca buona parte della fiducia, magari non della presidenza, ma del popolo napoletano. L'allenatore deve ritrovare la vittoria e far vedere qualcosa in più rispetto alle ultime uscite altrimenti la grana Osimhen non sarà l'ultima dell'intensa settimana in casa Napoli.