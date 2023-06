Osimhen-Napoli, la quiete prima della tempesta

Quale sarà la prossima squadra di Osimhen? La domanda è ricorrente, ormai da settimane, nelle teste dei tifosi del Napoli che sperano di vedere anche la prossima stagione il bomber giocare, e segnare, al Maradona. Un'ipotesi che resta viva perché De Laurentiis sta provando a convincere il giocatore a firmare il rinnovo di contratto che darebbe sicuramente più forza in sede di mercato. La trattativa è impostata, gli azzurri avrebbero messo sul piatto sei milioni a stagione, uno e mezzo in più dell'attuale stipendio, un aumento che unito all'ottimo rapporto tra il calciatore e la città potrebbe anche bastare.

Osimhen via da Napoli, la situazione

La proposta del Napoli renderebbe Osimhen il giocatore più pagato della rosa per distacco, ma potrebbe non bastare di fronte alle ricchissime pretendenti. Quasi tutte le big d'Europa corteggiano infatti il nigeriano anche se per ora non accelerano. Le voci parlano di due offerte oltre i 100 milioni di Chelsea e PSG, pochi per De Laurentiis. Sono le prime schermaglie, scaramucce, insomma uno scenario di quiete prima della tempesta perché i due club, e forse anche il Bayern Monaco, quando il mercato entrerà nel vivo saranno pronte al pressing vero e proprio.

I campani hanno le idee chiare, si può parlare di cessione solo dai 150 milioni in su, e questo lo sanno anche le pretendenti per questo le prime offerte sarebbero servite solo a tastare il terreno. Il capocannoniere della Serie A però sarà uno dei nomi caldi e di sicuro chi lo vorrà tornerà alla carica a luglio, un mese che probabilmente sarà caldissimo.

I sostituti di Osimhen per il Napoli

Impossibile dire cosa succederà, ma se davvero Osimehn dovesse partire, il Napoli andrebbe a caccia del sostituto con le casse piene di milioni. Due sono in nomi al momento in pole position per la sostituzione: il primo è Jonathan David del Lille, un giocatore molto simile e Osimhen con il suo fisico veloce e potente e un notevole killer instict sotto porta: 45 gol in 88 presenze in due anni nel Lille.

Il secondo è quello di Hojlund, ventenne attaccante danese dell'Atalanta che Gasperini ha promosso titolare nella seconda parte della stagione appena conclusa. Mossa che ha dato i suoi frutti visto che sono stati 9 i gol segnati con 4 assist all'attivo. Un profilo più giovane rispetto a David, che di anni ne ha 24, con un presente importante e un avvenire ancora più brillante. Prima però bisognerà aspettare che entri nel vivo la questione Osimhen.