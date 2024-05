Dove giocherà la prossima stagione Victor Osimhen

Ancora un mese circa e poi l'avventura di Victor Osimhen al Napoli sarà terminata. L'attaccante nigeriano lascerà i partenopei, non è una novità, anzi, De Laurentiis ha preparato il campo con il rinnovo di contratto in cui è stata inserita una clausola rescissoria da 120 milioni. Servirà quella cifra per acquistare il cartellino, con plusvalenza di circa 40 milioni a favore degli azzurri e un tesoretto per cercare il sostituto, David e Gimenez sarebbero in pole position.

Osimhen al Paris Saint Germain, frenata!

Una delle prime squadre interessate al bomber è stato il PSG che a giugno perderà a parametro zero Mbappè e cerca un nuovo cannoniere per la sua squadra. La proprietà non baderà a spese e sta vagliando diversi profili, con diverse caratteristiche, e sulla lista è finito anche il gigante Victor. In questo momento però il giocatore avrebbe frenato, tornare in Francia non sembra essere in cima alle sue preferenza, anche se tutto potrà cambiare se Al Khelaifi dovesse mettere mano al portafogli e garantire uno stipendio davvero faraonico.

La Premier League nel futuro di Osimhen

La destinazione preferita di Osimhen sarebbe quindi la Premier League e anche in Inghilterra gli estimatori non mancano. L'Arsenal di Arteta, ancora in lotta per il titolo per il secondo anno di fila, ha bisogno di un centravanti vero. Gabriel Jesus è spesso soggetto ad infortuni e Havertz non è una punta centrale classica, tanto che il tecnico spagnolo in questa stagione lo ha schierato anche in mezzo al campo. Le caratteristiche di Osimhen sono quelle giuste e i gunners già l'anno scorso con Declan Rice hanno piazzato un colpo da circa 120 milioni, la storia potrebbe ripetersi.

Quando si parla di cifre da capogiro sembra farsi vivo sempre il Chelesea che nelle ultime sessioni di mercato ha sfondato ampiamente il miliardo di euro spesi per i cartellini dei giocatori, senza però tornare competitivo. La politica non è cambiata ed è per questo che il nuovo DS del Napoli Manna avrebbe già avuto dei contatti con i blues che potrebbero mettere sul piatto Lukaku o qualche giovane per abbassare le richieste azzurre e dargli già l'alternativa a Osimhen.