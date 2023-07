Il rinnovo di Osimhen con il Napoli è sempre più vicino

Rudi Garcia lo va ripetendo ormai da quando è arrivato a Napoli: "Victor Osimhen vuole restare", parole che non sono semplici promesse estive perché nel frattempo la dirigenza sta lavorando per blindarlo. Il nigeriano si è presentato a Dimaro insieme al suo agente e mentre uno lavora sul campo per iniziare al meglio la preparazione, l'altro è in continuo contatto con De Laurentiis per parlare del rinnovo di contratto dell'ultimo capocannoniere della Serie A.

Osimhen resta al Napoli, le cifre del rinnovo

Sul fatto che Victor Osimhen l'anno prossimo giocherà nel Napoli ci sono ormai pochi dubbi anche perché i 200 milioni richiesti dal club campione d'Italia hanno fatto scappare le eventuali pretendenti. Non è un caso che il PSG abbia ormai abbandonato la pista preferendo virare sul più economico Vlahovic, oppure che il Bayern Monaco abbia deciso di andare con convinzione su Harry Kane o ancora che il Manchester United abbia scelto Hojlund come principale obiettivo per l'attacco.

Il secondo passo per la permanenza sarà il rinnovo di contratto che oggi appare vicino. Le cifre sono più o meno sempre le stesse con De Laurentiis che farebbe uno sforzo per arrivare fino a 7 milioni all'anno più bonus e accetterebbe anche di inserire una clausola rescissoria da 120 milioni per il cartellino del giocatore. Possibile che la clausola sia a tempo per tutta la durata della nuova intesa, fino al 2027, e ogni anno scadrebbe a fine giugno. Queste le ultime rivelazione con entrambe le parti che sarebbero pronte a firmare per restare insieme almeno un altro anno.

Troppo importante Osimhen per questo Napoli, troppo costoso per tutte le altre. E così il nigeriano resterà con Rudi Garcia che lo piazzerà al centro del suo tridente e il Napoli che a questo punto depennerà la ricerca di un nuovo bomber dalla lista del mercato e si muoverà per le altre pedine necessarie: un difensore centrale, c'è di nuovo Danso in pole position, e almeno due centrocampisti, e qui sono tanti i nomi seguiti dal neo ds Meluso.