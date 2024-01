La risposta di fuoco di Osimhen all'agente di Kvaratskhelia

"Osimhen andrà a giocare in Arabia Saudita, Kvaratskhelia non lo farebbe nemmeno per un miliardo", le parole dell'agente dell'attaccante georgiano Mamuka Jugeli hanno alzato l'ennesimo polverone della travagliata stagione del Napoli. Il centravanti nigeriano infatti gli ha risposto direttamente sui social in inglese senza lasciare dubbi sul suo pensiero: "Caro Jugeli sei un pezzo di sporcizia (questa alla lettera la traduzione dall'inglese), Sono imbarazzato da come ragioni, idiota. Tieni il mio nome fuori dalla tuta bocca".

Un'esplosione di rabbia che proprio non ci voleva in questo momento in casa azzurra con la squadra in piena crisi e che avrebbe bisogno di compattezza e lavoro in serenità per provare a tornare almeno nel gruppo delle squadre che si sta giocando l'Europa. Invece volano gli stracci e la serenità auspicata sembra essere sempre più lontana a Castelvolturno.

Per quello che riguarda la "notizia" svelata dall'agente di Kvaratskhelia sul futuro di Osimhen in Arabia Saudita ovviamente non c'è nessuna conferma. L'unico punto fermo sul futuro dell'attaccante è che ha appena rinnovato con il Napoli salendo a quota 10 milioni di euro a stagione di stipendio e che in estate potrà partire solo dopo il pagamento della clausola rescissoria fissata a 130 milioni.