Osimhen-Napoli, è quasi rottura: tutta colpa dei video su TikTok

Si parla ormai quasi apertamente di rottura tra Victor Osimhen e il Napoli, ma è davvero tutta colpa di uno o due video su TikTok? Lecito dubitarne. Ma procediamo con ordine. Durissimo l'attacco dell'agente del bomber nigeriano, Roberto Calenda, martedì a tarda sera, via X (l'ex Twitter): "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave - continua il procuratore - che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali e ogni iniziativa utile a tutelare Osimhen", conclude. Per dare maggiore risalto alla vicenda, l'agente pubblica anche in inglese lo sfogo.

Il tutto è nato dall'account ufficiale Tik Tok del Napoli, che ha pubblicato ieri sui social più video con "protagonista" Osimhen: prima uno chiaramente ironico in merito al calcio di rigore chiesto a gran voce ma poi sbagliato dal numero 9 contro il Bologna, poi un altro in cui si vedeva Osimhen sullo sfondo, e un audio dalla voce modificata che diceva: "Non sono una ragazza, non sono un ragazzo, sono un cocco". Video che sono poi stati cancellati, ma evidentemente troppo tardi per non far divampare le polemiche.

Dopo il rigore sbagliato contro il Bologna, l'attaccante lunedì si è chiarito con l'allenatore Garcia e con i compagni per le proteste un po' scomposte al momento della sostituzione, ma non avrebbe chiesto scusa. Sarebbe particolarmente contrariato per la situazione che si è venuta a creare. Situazione impensabile solo tre mesi fa, quando una città intera festeggiava il suo terzo Scudetto conquistato anche, se non soprattutto, grazie ai tanti gol dell'attaccante.

Resta sullo sfondo, ma ha senz'altro avuto un peso nel logoramento dei rapporti, la trattativa che non ha mai ingranato per il rinnovo dell'attuale contratto del nigeriano, che ha scadenza 2025. Una cessione non è mai sembrata così vicina come oggi. Dal profilo Instagram del calciatore, intanto, sono "misteriosamente" scomparse quasi tutte le sue foto con la maglia del Napoli. Un amore che sembrava solido come pochi altri nel mondo del pallone, forse, è già finito. Si attende la replica della società.