Ostiamare, le parole di Federico Barlafante "Sono pronto a dare il massimo"

In vista della prossima stagione l’Ostiamare riparte da Federico Barlafante. L’esterno offensivo farà ancora parte del gruppo biancoviola e si dice subito carico per ripartire al meglio: “Sono rimasto perché mi sono trovato molto bene con la società, il mister e tutto l’ambiente in generale. So che l’Ostiamare è un club che vuole far bene e io ci tengo far parte di questo progetto...