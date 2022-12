Calciomercato Inter: occhi su Ounahi, il gioiello del Marocco rivelazione

È un Marocco che ha stupito tutti, quello protagonista a questi Mondiali 2022. Gli africani, dopo aver chiuso al primo posto la fase a gironi davanti a Croazia, Belgio e Canada, si sono spinti fino alla semifinale (battute prima Spagna agli ottavi e poi Portogallo ai quarti) dove, malgrado l'ennesima buona prestazione, si sono arresi per 2-0 alla Francia campione in carica. Un cammino stratosferico quello degli uomini di Regragui, capaci di stupire per intensità, organizzazione e qualità individuali. Tra i giocatori che maggiormente si sono messi in evidenza c'è Azzedine Ounahi, vero e proprio faro del centrocampo marocchino. Il giocatore classe 2000, in Qatar, ha impressionato tutti per doti tecniche e personalità, finendo subito sul taccuino delle big europee. E su di lui ha gettato un occhio anche l'Inter.

Inter, tentativo per Ounahi

I nerazzurri, conquistati dall'impressionante rendimento di Ounahi, hanno subito bussato alla porta dell'Angers, formazione che detiene attualmente il cartellino del giocatore. Il ds Piero Ausilio, che già da tempo aveva attenzionato il marocchino, avrebbe già avuto un contatto con la dirigenza francese per capire l'esistenza o meno dei presupposti per condurre in porto un'eventuale operazione. La valutazione di Ounahi, tuttavia, ha avuto una vera e propria impennata dopo le prestazioni offerte dal centrocampista al Mondiale e su di lui si sarebbe gettato il Leicester, pronto a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro. Cifra difficilmente raggiungibile dall'Inter, che, tuttavia, continua ad osservare la situazione, sperando che si possa aprire uno spiraglio per piazzare quello che, alla luce di quanto visto in Qatar, sarebbe un vero e proprio colpo di mercato.