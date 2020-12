Juventus, idea Ozil per gennaio: contatti in corso

Spunta un nome a sorpresa per il mercato della Juventus. Il tedesco Mesut Ozil, secondo quanto riporta Tuttosport, si sarebbe infatti offerto ai bianconeri in vista della campagna acquisti di gennaio. Il fantasista, ormai ai margini nell'Arsenal di Arteta, vorrebbe intraprendere una nuova avventura per rilanciarsi dopo le ultime tribolate stagioni e la squadra di Andrea Pirlo, protagonista di una prima parte di stagione sottotono, potrebbe rappresentare per lui la soluzione ideale.

Calciomercato Juventus, offerto Ozil: la trattativa

Tra l'entourage del giocatore e la dirigenza della Juventus ci sarebbe già stato un primo contatto, con Ozil, il cui contratto con i Gunners scadrà il prossimo 30 giugno, che potrebbe raggiungere Torino in prestito semestrale. L'Arsenal inoltre, pur di liberarsene, potrebbe contribuire a pagare metà dell'ingaggio del giocatore. Per i bianconeri una possibilità interessante, con la formazione di Andrea Pirlo chiamata a colmare il gap che la separa da Milan e Inter in campionato, attualmente distanti rispettivamente dieci e nove punti.