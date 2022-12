Mondiali 2022: le pagelle a squadre, Fifa e organizzazione

È calato il sipario sui Mondiali 2022. A conquistare il titolo di campione del mondo, al termine di una sfida già entrata nella storia, è stata l'Argentina, che ha superato ai calci di rigore la Francia dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi in parità (2-2 al 90', 3-3 al 120'). Un trionfo che incorona Lionel Messi, capace, trentasei anni dopo Diego Armando Maradona, di riportare la coppa all'Albiceleste. Un Mondiale bellissimo, spettacolare per quanto visto in campo, accompagnato però da tante, troppe ombre per tutto ciò che è accaduto intorno. Vediamo quindi le pagelle squadra per squadra, ma anche quelle relative alla Fifa e all'organizzazione.

Arabia Saudita - Voto 6,5

La vittoria, storica, all'esordio contro l'Argentina aveva fatto sperare ad un Mondiale diverso per gli uomini di Hervé Renard, eliminati, invece, già al primo turno. La prestazione offerta con l'Albiceleste, ma anche quella contro la Polonia, gara in cui è arrivata una sconfitta immeritata, valgono però la sufficienza piena agli arabi, che hanno fatto tutt'altro che da comparsa in Qatar. COMBATTIVI.

Argentina - Voto 10

Voto 10, come il numero portato sulle spalle da quel Lionel Messi ormai diventato leggenda, alla stregua di Dieg Armando Maradona. Sì, perché la Pulce, così come Diego nel 1986, si è caricato sulle spalle un intera Nazione per portarla sul tetto del mondo. Ma attenzione, perché l'Argentina non è stata solamente Messi: c'è stata la giovane stella Julian Alvarez, c'è stata la rivelazione Enzo Fernandez, c'è stata la qualità di Rodrigo De Paul e c'è stato l'esuberante (in tutti i sensi) Emiliano Martinez tra i pali. E c'è stato poi il ct Lionel Scaloni, capace di rivoltare come un calzino la squadra dopo il ko all'esordio con l'Arabia Saudita senza più fallire un colpo, Certo, i brividi non sono mancati, con le vittorie con l'Olanda ai quarti e nella finalissima con la Francia arrivate soltanto ai calci di rigore, ma in un Mondiale la sofferenza fa parte del gioco. CAMPIONI.

Australia - Voto 7

Cosa chiedere di più ai Socceroos? Due vittorie nella fase a gironi (contro Tunisia e Danimarca), una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che mancava dal 2006, i brividi messi all'Argentina negli ottavi di finale: la piccola Australia, malgrado si fosse presentata in Qatar come una delle Cenerentole del torneo, ha tenuto la testa altissima, andando oltre le più ben rosee aspettative. Tantissimi i meriti del ct Graham Arnold, che, malgrado una rosa di scarso valore dal punto di vista tecnico, ha saputo allestire una squadra vera, organizzata, con le idee ben chiare su cosa fare in campo. SORPRENDENTI.

Belgio - Voto 4

Era l'ultima occasione per la Gold Generation, ma la sensazione è che, in Qatar, il Belgio sia arrivato già con il fiato corto, dilaniato dalle polemiche interne. E l'eliminazione al primo turno, giunta dopo i soli 4 punti conquistati nelle tre gare giocate, è stata la logica conseguenza. Certo, sul cammino di De Bruyne e compagni pesano come un macigno le palle gol clamorosamente mancate da Lukaku nella decisiva sfida con la Croazia, ma la sensazione è che gli uomini di Roberto Martinez, di strada, ne avrebbero fatta comunque ben poca. ESAUSTI.

Brasile - Voto 5,5

Ce li aspettavamo in finale e, probabilmente, anche vincitori, invece i brasiliani si sono fermati già ai quarti. Una mazzata enorme viste le aspettative iniziali, con i verdeoro piegati ai calci di rigore da un'indomita Croazia. Un'eliminazione su cui, tuttavia, enormi sono le responsabilità degli uomini di Tite, che si sono fatti rimontare dai croati ad una manciata di minuti dal termine dei tempi supplementari subendo un'evitabilissima rete in contropiede. Un'occasione mancata per riconquistare quel titolo che, in Brasile, manca dal 2002. SPRECONI.

Camerun - Voto 5,5

La qualificazione, il Camerun, se la giocava contro Svizzera e Serbia, gare in cui gli africani sono riusciti a raccogliere soltanto un punto. La vittoria nell'ultima giornata contro il Brasile, tuttavia, dà prestigio ad una Nazionale che, ai Mondiali, non fa comunque mai la figura della comparsa. VOGLIOSI.

Canada - Voto 5

Noi, in questo Canada, ci credevamo, tanto da aver inserito Davies e compagni nella lista delle possibili sorprese alla vigilia del torneo. In campo, invece, i nordamericani non sono riusciti a raccogliere neanche un punto, malgrado, soprattutto all'esordio con il Belgio, non abbiano affatto sfigurato. Vietato, però, fare drammi: quella canadese è una formazione giovane, destinata a crescere nei prossimi anni. E già nel 2026, quando i Mondiali si giocheranno proprio fra Canada, Stati Uniti e Messico, potrebbero essere pronti per un primo salto di qualità. ACERBI.

Corea del Sud - Voto 6

Già passare il girone, per la Corea del Sud, è stata una piccola impresa, considerato il valore delle avversarie. Gli asiatici ci sono riusciti grazie al successo in extremis contro un Portogallo già qualificato, che ha permesso di valorizzare al meglio il pari a reti bianche ottenuto all'esordio contro l'Uruguay. Agli ottavi, poi, troppo ampio il divario tecnico con il Brasile, con i verdeoro capaci di chiudere la pratica già nel primo tempo. Ma per le tigri asiatiche va bene così. CINICI.

Costa Rica - Voto 5,5

L'umiliante 7-0 incassato all'esordio contro la Spagna aveva fatto pensare ad un Mondiale da dimenticare per i centroamericani, che invece, a venti minuti dalla fine dell'ultima partita della fase a gironi, erano virtualmente agli ottavi di finale. Dopo il ko con le Furie Rosse, Keylor Navas e compagni sono infatti riusciti a battere il Giappone e a portarsi sul 2-1 contro la Germania, prima di subire la rimonta tedesca. Tutto sommato non male, visto il divario tecnico con le avversarie. DOUBLE FACE.

Croazia - Voto 8

Sul podio, per la seconda volta consecutiva dopo il secondo posto del 2018. La Croazia, malgrado non fosse granché considerata nei pronostici della vigilia, si è spinta ancora una volta fino alla semifinale, arrendendosi solamente all'Argentina dopo aver fatto fuori il quotatissimo Brasile di Neymar. Il successo nella finalina contro la rivelazione Marocco è il giusto premio per una formazione sì spuntata là davanti, ma ricchissima di qualità in mezzo al campo. SOTTOVALUTATI.

Danimarca - Voto 4

Un flop inatteso. Dopo la semifinale agli scorsi Europei, tutti ci attendevamo una Danimarca ancora protagonista anche in Qatar ed invece la formazione di Hjulmand, in tre gare, ha raccolto soltanto un punto. Clamoroso il passo indietro rispetto ad un anno fa dal punto di vista del gioco, con i danesi quasi mai capaci di rendersi pericolosi dalle parti della porta avversaria. E non a caso, l'unico gol del loro torneo, quello contro la Francia, è arrivato su palla inattesi. GAMBERI.

Ecuador - Voto 5,5

La vittoria contro i padroni di casa del Qatar ed il pareggio con l'Olanda avevano fatto presagire ad una qualificazione agli ottavi che, invece, non è arrivata. L'Ecuador, nella partita decisiva, si è infatti arreso al Senegal, non portando a termine un'operazione che sembrava alla portata. Tanto rammarico per i sudamericani, a cui non è bastato un super Enner Valencia. DELUSI.

Francia - Voto 8

La delusione, quando perdi una finale, per di più ai rigori, non può che essere enorme, ma guai dimenticarsi che questa Nazionale è giunta fino all'ultimo atto del torneo per la seconda volta consecutiva, la quarta nelle ultime sette edizioni: numeri che fanno dei transalpini ciò che era stato il Brasile nel secolo scorso. In Qatar, probabilmente, è mancata la qualità nel gioco collettivo, ma questa Francia, trascinata da un incontenibile Kylian Mbappé, ha individualità capaci di spaccare in ogni momento qualsiasi gara. E la ricchezza di talenti fa sperare in un futuro ancora da protagonista. TALENTUOSI.

Galles - Voto 4,5

Il pareggio iniziale contro gli Stati Uniti aveva fatto ben sperare il Galles, pronto a ripetere lo strepitoso cammino di Euro 2018, torneo in cui Bale e compagni si spinsero fino alla semifinale. I ko contro un modesto ma combattivo Iran e la ben più blasonata Inghilterra hanno invece riportato con i piedi per terra Bale e compagni, dai quali, probabilmente, ci si attendeva qualcosa di più. SPENTI.

Germania - Voto 4

Fuori ai gironi, per la seconda volta consecutiva dopo il 2018. La Germania, dopo il trionfo del 2014, sembra essersi persa, un po' come accaduto anche all'Italia dopo la vittoria del 2006. I tedeschi, malgrado una rosa in cui il talento non manca, non sono riusciti a raggiungere neanche l'obiettivo minimo, pagando soprattutto l'inatteso ko all'esordio contro il Giappone. I rimpianti, per gli uomini di Flick, sono tutti in quella gara, costata, con il senno di poi, l'intero Mondiale. SMARRITI.

Ghana - Voto 5,5

Peccato, perché la qualificazione agli ottavi, ad un certo punto, sembrava davvero a portata di mano. Sliding doors del Mondiale degli africani il rigore fallito da André Ayew nella decisiva sfida con l'Uruguay, una sorta di remake di quanto accaduto nel 2010 nei quarti di finale, quando, sempre contro la Celeste, a fallire il penalty decisivo che avrebbe permesso al Ghana di approdare ad una storica semifinale fu Asamoah Gyan. FRAGILI.

Giappone - Voto 7,5

Primi in un girone con Spagna e Germania, fuori soltanto ai rigori contro la Croazia vice campione del mondo in carica agli ottavi. Questo Giappone, in Qatar, ha stupito tutti per organizzazione, spirito di coesione e sì, anche qualità, con ripartenze sempre micidiali per le difese avversarie. Così i nipponici sono riusciti ad avere la meglio su due big del calcio mondiale come Germania e Spagna, divenendo, in breve tempo, la squadra simpatia del Mondiale. Una favola che, forse, avrebbe meritato di durare un po' più a lungo. SAMURAI.

Inghilterra - Voto 7

È vero, non è riuscita, come quattro anni fa, ad entrare tra le migliori quattro, ma quest'Inghilterra, in Qatar, ha destato buone impressioni. A partire dalla fase a gironi, in cui ha conquistato 7 punti sui 9 disponibili travolgendo per 6-2 all'esordio l'Iran, per proseguire agli ottavi, dove si è imposta per 3-0 al Senegal, fino ad arrivare ai quarti, dove si è arresa per 2-1 alla Francia in una gara in cui, probabilmente, avrebbe meritato di giocarsi quanto meno i supplementari. Supplementari che i Tre Leoni avrebbero anche conquistato, se Kane, nel finale, non avesse sparato alto il rigore del pari. SFORTUNATI.

Iran - Voto 6,5

Una qualificazione tenuta in bilico fino all'ultimo, malgrado il pesante ko incassato all'esordio contro l'Inghilterra. L'Iran, così come accaduto quattro anni fa in Russia, dove sfiorò il passaggio agli ottavi fermando sul pari anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, esce a testa altissima da questi Mondiali. A testa altissima ne escono soprattutto i suoi giocatori, protagonisti, nel primo match, di un gesto coraggiosissimo e, per loro, rischiosissimo: in silenzio durante l'inno, in segno di protesta contro il regime. CORAGGIOSI.

Marocco - Voto 9

La favola più bella di questo Mondiale. Alla vigilia del torneo era impensabile solamente immaginarli agli ottavi visto un girone che li vedeva affrontare Belgio e Croazia, invece Saiss e compagni sono stati capaci di spingersi fino alla semifinale, dove, non senza qualche rimpianto, si sono arresi alla Francia di Mbappé. Artefice di questo miracolo sportivo Walid Regragui, che ha impresso a fuoco il proprio nome nella storia portando per la prima volta nella storia una Nazionale africana tra le prime quattro al mondo. Un cammino che ha fatto sognare un intero continente. EROICI.

Messico - Voto 6

Alla fine il Messico ha pagato a caro prezzo la sconfitta con l'Argentina, laureatasi campione del mondo al termine del torneo. Perché gli uomini di Tite, per il resto, avevano fatto il loro raccogliendo quattro punti nelle restanti due gare. A lasciare rimpianti negli uomini di Gerardo Martino il pari contro la Polonia, gara in cui i centramericani avrebbero forse potuto raccogliere qualcosa in più. Nell'ultima sfida contro l'Arabia Saudita, vinta per 2-1, è invece poi mancato soltanto un gol per staccare il pass per gli ottavi. SOLIDI.

Polonia - Voto 6

Massimo risultato possibile, gli ottavi di finale, con il minimo sforzo. La Polonia, senza mai brillare dal punto di vista delle prestazioni, ha superato la fase a gironi, arrendendosi poi alla Francia in quella che è forse stata la miglior partita di Lewandowski e compagni. I risultati sono tutto sommato arrivati, ma la sensazione è che questa Nazionale, dal punto di vista del gioco, possa far meglio di quanto visto in Qatar. CONCRETI.

Portogallo - Voto 6

È vero, il pass per gli ottavi di finale è arrivato senza particolari problemi, ma i lusitani contro Ghana e Uruguay, prima di venir sconfitti a qualificazione già acquisita contro la Corea del Sud, non è che avessero particolarmente convinto. La netta affermazione contro la Svizzera agli ottavi aveva fatto illudere ad un cammino da protagonista per questo Portogallo, che si è però poi schiantato sul muro del Marocco. Da una Nazionale così ricca di talento ci si aspettava forse qualcosa in più. INCOMPIUTI.

Olanda - Voto 6,5

Parliamoci chiaro, quest'Olanda non è che abbia incantato gli occhi per le sue prestazioni, ma alla fine, tutto sommato, è arrivato un buon piazzamento ai quarti, dove gli Orange, al termine di una folle partita contro l'Argentina, in cui erano stati capaci di recuperare nei minuti finali il doppio svantaggio con cattiveria e carattere, si sono arresi soltanto ai calci di rigore. Considerato il valore dell'organico, fare di più, nonostante le ambiziose dichiarazioni della vigilia di Van Gaal, era difficile. CATTIVI.

Qatar - Voto 3

Un ritiro durato mesi e mesi per una figura, alla fine, non certo delle migliori. Il Qatar, alla resa dei conti, è stata l'unica Nazionale non degna di questi campionati del mondo, vistosamente al di sotto di tutte le altre formazioni dal punto di vista tecnico. Una comparsa malgrado il ruolo di padrona di casa, con il cammino, inevitabilmente, interrotto già nella fase a gironi senza neanche un punto conquistato. Un primato negativo per un Paese ospitante. INADEGUATI.

Serbia - Voto 4

Un disastro. Si candidava ad essere una delle sorprese del torneo dato l'enorme potenziale offensivo (Mitrovic, Tadic, Vlahovic, Milinkovic-Savic e Kostic, giusto per fare qualche nome) ed invece la Serbia ha chiuso addirittura all'ultimo posto il proprio girone con appena un punto raccolto in tre gare. Disastrosa la fase difensiva degli uomini di Stojkovic, che, dopo la buona prova offerta contro il Brasile, hanno lasciato vere e proprie praterie contro Camerun e Svizzera. Inevitabile, se giochi così, l'eliminazione. DELUDENTI.

Senegal - Voto 6

L'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione agli ottavi, è stato raggiunto malgrado l'assenza della stella Mané, ma oltre, i Leoni della Teranga, non sono riusciti ad andare, anche perché sulla loro strada hanno trovato un'Inghilterra solida e ricca di talento. Gli africani avevano anche fatto meglio degli avversari nella prima mezz'ora contro i Tre Leoni, salvo poi squagliarsi al gol di Henderson che ha sbloccato la partita. Segno che, dal punto di vista mentale e caratteriale, c'è ancora da crescere. SUFFICIENTI.

Spagna - Voto 5

Eppure, quel 7-0 iniziale con il Costa Rica, aveva fatto credere a tutti in qualcosa di diverso. La Spagna, invece, da quel momento si è spenta, raccogliendo prima il pareggio con la Germania ed incassando poi la clamorosa sconfitta con il Giappone. L'incrocio con il Marocco agli ottavi sembrava ampiamente alla portata ed invece le Furie Rosse, dopo 120 minuti di sterile possesso palla, si sono arrese ai calci di rigore. Una debacle. ILLUSORI.

Stati Uniti - Voto 6,5

Una delle formazioni che più hanno sorpreso in positivo per organizzazione tattica. Gli Stati Uniti, in Qatar, hanno messo in vetrina un'idea di gioco chiara, oltre a giovani talenti dal sicuro assicurato. La qualificazione agli ottavi, dove è poi giunta l'eliminazione per mano dell'Olanda, è stata ampiamente meritata e gli States promettono di essere nuovamente protagonisti tra quattro anni, quando il Mondiale si giocherà proprio in casa loro. PROMETTENTI.

Svizzera - Voto 6

Una fase a gironi in cui hanno sfiorato addirittura il primo posto grazie alle vittorie con Camerun e Serbia a cui ha fatto seguito la disfatta agli ottavi contro il Portogallo. La Svizzera il suo obiettivo minimo l'ha raggiunto, ma uscire di scena con ben sei reti sul groppone in novanta minuti non può ovviamente far felici gli elvetici. Un passo falso in un cammino comunque di crescita da parte degli svizzeri, ormai presenti con continuità nei maggiori tornei internazionali. COSTANTI.

Tunisia - Voto 5,5

Quattro punti in tre gare, che non sono però bastati a staccare il pass per gli ottavi. Gli africani hanno chiuso al terzo posto il proprio girone, togliendosi lo sfizio di battere nell'ultima giornata la Francia. A pesare sul cammino, però, il ko contro l'Australia, avversario sulla carta alla portata degli uomini di Kadri. GENEROSI.

Uruguay - Voto 5

Fino ad una manciata di minuti dal termine dell'ultima giornata, l'Uruguay aveva in tasca il pass per gli ottavi di finale, poi la rete del sudcoreano Hwang Hee-chan contro il Portogallo ha cambiato tutto, sancendo l'eliminazione di Suarez e compagni. La Celeste, tuttavia, non può far altro che prendersela con se stessa: prima l'opaco 0-0 al debutto proprio contro la Corea del Sud, poi il freno a mano tirato nel finale della gara contro il Ghana quando sarebbe bastato segnare un gol in più per evitare, come poi accaduto, brutte sorprese. AUTOLESIONISTI.

FIFA - Voto 0

Organizzare i Mondiali in Paese non certo all'avanguardia in materia di diritti umani e civili ed in cui l'omosessualità è considerata addirittura un reato è stato un errore senza se e senza ma. Senza considerare i numerosi operai morti nei cantieri per la costruzione degli stadi e le ombre di corruzione che hanno portato all'assegnazione della coppa del mondo al Qatar. Insomma, questi Mondiali avrebbero dovuto giocarsi altrove.

Organizzazione - Voto 7

Poco da dire, invece, per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento in sé. Praticamente nulli i problemi di ordine pubblico, così come quelli relativi agli spostamenti delle squadre, che, all'interno di un territorio di dimensioni così ridotte, non hanno dovuto sorbirsi estenuanti viaggi tra una partita e l'altra. Da questo punto di vista, tutto è filato liscio.