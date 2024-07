"Il mio posto nel mondo", il Palermo chiama a raccolta i tifosi: l'8 luglio al via la campagna abbonamenti

Anche quest’anno tariffe promozionali dedicate a tutti gli abbonati 2023/24. Per ogni abbonamento il club donerà 2 euro al progetto "Palermo in the Community" finalizzato alla realizzazione di campi di calcetto in quartieri disagiati della città