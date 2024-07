Palermo, Marconi lascia dopo quattro stagioni: “Mi sono sentito in una vera famiglia”

E' stato uno dei protagonisti della promozione in serie B, il suo miracoloso salvataggio sulla linea a Padova nell’andata della finale playoff contribuì alla vittoria finale. Per lui 108 presenze e 4 reti, adesso è svincolato. L'addio in un post su Instagram