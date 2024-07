Palermo, sconfitta in amichevole contro il Rapperswil: rosanero battuti 1-0 nel finale

Il Palermo di Dionisi stecca la seconda uscita stagionale: rosanero sconfitti 1-0 in amichevole dal Rapperswil, squadra che milita nella Promotion League svizzera. È una bella rete di tacco di Wiskemann, al minuto 84, a decidere l’incontro. Sotto una pioggia fitta, Dionisi ha cominciato la gara col consueto 4-3-3: Gomis in porta; Diakitè, Graves, Lucioni e Buttaro in difesa...