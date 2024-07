Palermo, amichevole dal sapore di Premier: il 26 luglio sfida contro il Leicester di Jamie Vardy

Un'altra amichevole per i rosanero, dopo quelle già delineate dal club: la squadra di Dionisi venerdì 26 luglio a Chesterfield affronterà il Leicester di Jamie Vardy. Il match è in programma alle 19.00 (ora locale) al SMH Group Stadium. Le informazioni per l’acquisto dei biglietti, fa sapere il club di viale del Fante, saranno comunicate successivamente. Un test, quello contro...