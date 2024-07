Segre firma il rinnovo col Palermo e suona la carica: "Voglio la Serie A con questa maglia"

Il centrocampista ha raccontato alcuni retroscena del prolungamento: "La trattativa è stata lunga, c'erano delle voci concrete ma non ho mai avuto dubbi". Sulla vicenda Brunori ha dichiarato: "Matteo è il nostro punto di riferimento, naturalmente non sta a me decidere il suo futuro ma per noi esiste soltanto un capitano"