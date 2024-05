Playoff Serie B, Palermo-Venezia: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv

Entra nel vivo la corsa verso la Serie A, domani alle 20,30 il Palermo sfida il Venezia nella gara di andata della semifinale playoff di Serie B. I siciliani sono approdati a questo turno battendo la Sampdoria 2-0 mentre i lagunari hanno lottato fino alla fine con il Como per il secondo, ma hanno chiuso la stagione al terzo. Proprio il miglior piazzamento in classifica regala un bel vantaggio alla Venezia che nel doppio confronto può anche permettersi di pareggiare mentre il Palermo è costretto a vincere per passare il turno. La gara di andata si gioca il 24 maggio e chi passa affronterà una tra Cremonese e Catanzaro.

Palermo-Venezia, le probabili formazioni

Il Palermo viaggia verso la conferma del 3-5-2 con Soleri e Brunori di punta e Diakitè confermato a sinistra, è lui l'uomo del momento dopo la doppietta con la Sampdoria. Pochi dubbi sul resto della squadra con Lucioni a guidare la difesa e il terzetto in mediana con Ranocchia, Gomes e Segre.

Sarà 3-5-2 anche per il Venezia con la coppia offensiva Pohjanpalo-Gytkjaer che è stata forse la migliore del campionato.

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Nedelcearu, Lucioni, Marconi; Diakitè, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Soleri, Brunori.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer.

Palermo-Venezia in diretta tv e streaming

La sfida tra Palermo e Venezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky ai canali 202 e 251, mentre per lo streaming sarà attivo su DAZN, su app e sito ufficiale, su Sky Go e su Now Tv.