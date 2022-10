Pallone d'Oro 2022, dove vedere la premiazione in diretta tv (Sky, Dazn o Mediaset)

30 candidati per un unico ambitissimo premio. Oggi, lunedì 17 maggio, al Théâtre du Châtelet di Parigi verrà consegnato il Pallone d'Oro. Il riconoscimento personale, organizzato da France Football, è il più ambito dai calciatori di tutto il mondo.

Quest'anno ci sono alcune novità. La decisione viene presa considerando la stagione e non l'anno solare, dunque il 2021/2022. I Mondiali 2023 saranno importanti, dunque, per assegnare il pallone d'oro 2023. I nominati sono stati selezionati non soltanto dalla redazione di France Football, ma anche dal presentatore del galà Didier Drogba e da colui che è definito il "votante più perspicace": in questo caso sono stati scelto il giornalista vietnamita Truong Anh Ngoc e la giurata ceca Karolina Hlavackova. Inoltre, solo le rappresentative dei primi cento paesi della classifica FIFA (e le cinquanta per le donne) potranno votare per il Pallone d'Oro.

Il primo criterio di voto sarà la prestazione individuale, il secondo saranno i record e le prestazioni collettive, il terzo, la classe del giocatore e il senso del fair-play. Non conterà più la carriera del giocatore.

Pallone d'Oro 2023: i 30 candidati

Karim Benzema (Real Madrid, Francia)

Kylian Mbappé (Paris, Francia)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City, Norvegia)

Dusan Vlahovic (Serbia, Juventus)

Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)

Rafael Leao (Milan, Portogallo)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inghilterra)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)

Christopher Nkunku (Lipsia, Francia)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco, Germania)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasile)

Bernardo Silva (Manchester City, Portogallo)

Luis Díaz (Liverpool, Colombia)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcelona, Polonia)

Riyad Mahrez (Manchester City, Algeria)

Casemiro (Real Madrid, Brasile)

Heung-Min Son (Tottenham, Corea del Sud)

Fabinho (Liverpool, Brasile)

Mike Maignan (AC Milan, Francia)

Harry Kane (Tottenham, Inghilterra)

Darwin Nuñez (Benfica/Liverpool, Uruguay)

Phil Foden (Manchester City, Inghilterra)

Sadio Mané (Liverpool/Bayern Monaco, Senegal)

Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund, Costa d'Avorio)

Luka Modric (Real Madrid, Croazia)

Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid, Germania)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portogallo)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgio)

Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)

Joao Cancelo (Manchester City, Portogallo)

Pallone d'Oro 2022: dove vedere la premiazione in diretta

Karim Benzema è il grande favorito per la vittoria del Pallone d'Oro 2022. L'attaccante del Real Madrid e della nazionale francese ha segnato 15 gol in Champions League e 27 in Liga, facendo vincere alle Merengues entrambi i trofei. La cerimonia inizierà alle ore 20.30 e sarà visibile su Sky, SkySport24, Mediaset 20, SkyGo e Mediaset Infinity. Saranno premiati il miglior giocatore maschile, la miglior giocatrice femminile, il miglior portiere, il miglior under 21. Il momento clou, la consegna del Pallone d'Oro 2022, sarà intorno alle 21.30, 22.00.