Pallone d'oro, arriva la svolta: cambiano i criteri per l'assegnazione

L'ultimo lo ha vinto Leo Messi tra mille polemiche, e proprio per questo si è deciso di cambiare i criteri di assegnazione del pallone d'oro. Una rivoluzione annnunciata da France Football che si è resa necessaria dopo che in tanti avevano criticato non solo l'ultima assegnazione, ma anche quelle precedenti. Il binomio Cristiano Ronaldo-Messi, che ha contraddistinto gli ultimi dieci anni del premio, con solo un paio di piccole eccezioni, ha finito per alleggerire la portata e l'intersse per il premio, per molti diventato meno significativo rispetto al passato.

Cambia il regolamento per l'assegnazione del pallone d'oro

Così il pallone d'oro cambia e lo fa fin da subito. Già dalla prossima edizione del premio cambieranno i criteri di assegnazione con la scomparsa prima di tutto di quello derivante dalla carriera del giocatore. Lo "storico" del singolo giocatore non sarà più un fattore, un cambiamento attuato per provare a dare chance di vittoria anche a chi è emerso solo durante l'ultima stagione. Il primo e più importante criterio rimarranno le prestazioni personali in campo che però non terrano più conto dell'anno solare ma della stagione, quindi ad esempio per il prossimo pallone d'oro conterà quanto fatto da agosto 2021 a giugno 2022, coloro che brilleranno ai Mondiali in Qatar saranno quindi in corsa per l'edizione del 2023.

A dare "punti" saranno ovviamente anche le prestazioni di squadra e quindi i trofei vinti, perché, come spiega la rivista francese, "il premio è individuale, ma il calcio resta sempre un gioco di squadra". Infine cambia anche la platea dei votanti, uno dei tanti criteri che era finito nel mirino dei critici. A votare saranno i rappresentanti di 100 paesi e non più di 170 come succedeva in passato. Un modo per avere una scelta più di qualità, sempre secondo gli organizzatori. Vedremo se questa rivoluzione farà tornare il pallone d'oro nel cuore dei tifosi opure no.