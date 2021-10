Pallone d'Oro 2021, l'indiscrezione: vincerà Lewandowski, fuori dal podio Jorginho. La classifica

Sarebbe Robert Lewandowski il vincitore del Pallone d'Oro 2021. Questa l'indiscrezione riportata dal quotidiano spagnolo Marca, che, ad un mese dall'assegnazione ufficiale del premio, prevista per il prossimo 29 novembre, ha svelato quella che sarebbe la classifica finale. La scorsa settimana si sono infatti definitivamente chiuse le votazioni per giornalisti, capitani ed allenatori ed il centravanti polacco del Bayern Monaco avrebbe avuto la meglio su Lionel Messi, ultimo vincitore del trofeo nel 2019 (nel 2020 il Pallone d'Oro, causa pandemia, non è stato assegnato).

A completare il podio ci sarebbe l'attaccante francese del Real Madrid Karim Benzema, mentre Jorginho, laureatosi campione d'Europa sia a livello di club con il Chelsea che a livello di Nazionali con l'Italia, sarebbe solamente quinto, preceduto anche da Mohamed Salah. Nelle prime venti posizioni altri due italiani: il portiere del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma (undicesimo) ed il difensore della Juventus Giorgio Chiellini (tredicesimo). Soltanto nono il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo.

Pallone d'Oro 2021, la classifica secondo Marca

1. Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

2. Lionel Messi (PSG)

3. Karim Benzema (Real Madrid)

4. Mohamed Salah (Liverpool)

5. Jorginho (Chelsea)

6. Kylian Mbappe (PSG)

7. N 'Golo Kanté (Chelsea)

8. Erling Haaland (Bortmund)

9. Cristiano Ronaldo (Man. United)

10. Kevin de Bruyne (Man. City)

11. Gianluigi Donnarumma (PSG)

12. Luka Modric (Real Madrid)

13. Giorgio Chiellini (Juventus)

14. Harry Kane (Tottenham)

15. Bruno Fernandes (Man. United)

16. Ruben Dias (Man. City)

17. Romelu Lukaku (Chelsea)

18. Pedri (FC Barcelona)

19. Neymar (PSG)

20. Riyad Mahrez (Man. City)