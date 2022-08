La lista dei candidati al Pallone d'oro 2022

La notizia è che Leo Messi non difenderà il pallone d'oro vinto nel 2021. L'argentino è infatti stato escluso dalla lista dei trenta candidati alla vittoria nel 2022 e quindi non potrà salire all'incredibile numero di otto vittorie. Il prossimo vincitore del premio organizzato da France Football e da l'Equipe verrà annunciato il 7 ottobre, ad un mese e più dall'inizio dei Mondiale e sicuramente non sarà italiano, nell'elenco infatti non ci sono calciatori italiano, ennesimo brutto segnale per il nostro calcio sempre meno considerato a livello internazionale.

Pallone d'oro 2020 Messi fuori dalla lista dei candidati alla vittoria

Due i portiere in lista: Maignan del Milan e il fenomenale Courtois che ha trascinato il Real Madrid in Champions League e in Supercoppa. Solo quattro i difensori, due sono del Liverpool, Alexander Arnold e Vand Djik, poi c'è il neo acquisto del Real Rudiger e la vecchia conoscenza del calcio italiano Cancelo.

Qualità e non solo a centrocampo dove spiccanno le candidature dei tuttocampisti Modric e De Bruyne, dei fantasiosi Bernardo Silva e Phil Foden entrambi del City proprio come i compagno belga, dei mediani Casemiro e Fabinho e del jolly Kimmich del Bayern Monaco.

In attacco ci sono tutti i migliori interpreti del pianeta, i reds Salah, Luis Diaz, Darwin Nunez, sfideranno l'ex compagno Manè, e poi il milanista Leao, i blancos Benzema e Vinicius Junior, senza dimenticare Haaland, Mahrez, Cristiano Ronaldo, Mbappè, Haller, Kane, Son, Lewnadowski, Nkuku e lo juventino Vlahovic. Il trono è libero, ora che il regno di Ronaldo e Messi è finito c'è spazio per altri vincitori. Al momento non ci sono favoriti, ma forse sarebbe davvero arrivato il momento di dare a Benzema il più ambito dei premi personali del calcio europeo, nella lunga lista dei cadidati nessuno lo merita più di lui.