Pallone d'oro, i candidati e i favoriti secondo i bookmakers

La lista è fatta ora bisognerà scegliere chi vincerà il prossimo pallone d'oro con Messi che appare una spanna avanti a tutti per portarsi a casa per l'ottava volta in carriera il premio, portandosi a più tre su Cristiano Ronaldo, fuori dalla lista dei possibili vincitori per la prima volta dopo oltre dieci anni.

La lista dei 30 candidati al pallone d'oro

Questa la lista dei 30 giocatori che competeranno per il premio

Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Andre Onana (Inter/Manchester United)

Karim Benzema (Real Madrid/Al Ittihad)

Moahamed Salah (Liverpool)

Bukayo Saka (Arsenal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/Psg)

Bernardo Silva (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Nicolò Barella (Inter)

Ruben Dias (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal)

Martin Odegaard (Arsenal)

Julian Alvarez (Manchester City)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Lionel Messi (Psg/Inter Miami)

Lautaro Martinez (Inter)

Rodri (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Robert Lewandowski (Barcellona)

Kylian Mbappe (Psg)

Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco)

Victor Osimhen (Napoli)

Luka Modric (Real Madrid)

I favoriti per il pallone d'oro secondo i bookmakers

Tra questi trenta il favorito numero uno è ovviamente Leo Messi che in inverno è riuscito a conquistare l'unico grande trofeo che mancava nel suo sterminato palmares: il Mondialw con la sua Argentina. La Pulce secondo le agenzie di scommesse non avrà rivali con la sua quota che si asseta addirittura tra l'1.10 e 1.30. L'unico che si avvicina, anche se non molto, è il norvegese Haaland che ha dominato con il suo Manchester City sia in Inghilterra, vincendo FA CUP e Premier League, e si è portato a casa anche la Champions League. Lo scandinavo ha segnato a raffica ma difficilmente riuscirà a vincere il pallone d'oro, la sua quota è tra le 7 e le 9 volte la posta. Ancora più indietro Mbappè nonostante al Mondiale sia stato trascinatore della Francia, la sua quota è di oltre 30 volte la posta. Gli altri sono praticamente tagliati fuori secondo i bookmakers. I vari De Bruyne Vinicius e Lautaro sono quotati a 50 come Osimhen del Napoli il cui gemello Kvaratskhelia è bancato a 200 volte la posta.