Pallone d'Oro, chi potrebbe vincere nel 2023

Un trionfo quanto mai meritato, quello di Karim Benzema. L'attaccante del Real Madrid, alla soglia dei 35 anni, ha conquistato il primo Pallone d'Oro della sua carriera. Un riconoscimento giunto al termine di una stagione, quella scorsa, in cui il francese ha seminato ferro e fuoco nelle difese avversarie, realizzando la bellezza di 44 reti in 46 presenze e trascinando i blancos alla vittoria di Liga e Champions League. Benzema cercherà di bissare l'impresa nel 2023, sfruttando magari il Mondiale qatariota che lo vedrà protagonista con la maglia della Francia, ma la concorrenza si preannuncia agguerrita. Ecco chi potrebbe togliere dal trono il giocatore delle merengues nel 2023.

De Bruyne

In questo 2022 si è dovuto accontentare del terzo posto, ma De Bruyne, talentuoso centrocampista del Manchester City, ha tutte le carte in regola per conquistare, in futuro, l'ambito premio. Molto passerà dal rendimento con il suo club, tra i favoriti alla vittoria della Champions League, e con la nazionale belga, che mira ad essere protagonista ai prossimi Mondiali.

Haaland

Impossibile non inserire Erling Haaland tra i papapili vincitori nel 2023. Il centravanti norvegese, che sta abbattendo ogni record in Premier League, non potrà sfruttare la vetrina dei Mondiali, ma in caso di vittoria della Champions con il suo Manchester City potrebbe comunque sbaragliare la concorrenza.

Vinicius Jr.

Sarà una delle stelle di quel Brasile che, ai prossimi Mondiali, si presenterà tra le grandi favorite. Vinicius Jr., gioiello del Real Madrid, potrebbe sfruttare la rassegna per consacrarsi ai massimi livelli. E se i verdeoro dovessero trionfare in Qatar, ecco che per lui si aprirebbero grandi chance di vittoria del Pallone d'Oro.

Mbappé

Fuori dal podio in questo 2022, Kylian Mbappé, insieme a Benzema, sarà il leader offensivo della Francia ai Mondiali: brillare in Qatar, magari trascinando i suoi alla conquista del titolo come nel 2018, lo inserirebbe ovviamente nella lista dei grandi favoriti per il 2023.

Messi

Sei trionfi in carriera, ma neanche un posto tra i primi 30 in questo 2022. Lionel Messi, nella scorsa annata, non ha particolarmente brillato con il Paris Saint-Germain, ma a questa stagione si è subito presentato tirato a lucido. E adesso mira a trascinare la sua Argentina alla conquista del titolo mondiale.

Salah

Così come Haaland, Salah non potrà sfruttare la vetrina dei Mondiali e, un suo eventuale trionfo, passerà solamente da prestazioni e risultati ottenuti con il Liverpool. E l'egiziano farà il possibile per trascinare i Reds alla vittoria della Champions League.

Lewandowski

Il suo Barcellona ha ormai un piede e mezzo fuori dalla Champions League e la sua Polonia non parte certo tra le favorite ai prossimi Mondiali, ma escludere a priori Robert Lewandowski dalla lista dei papabili vincitori sarebbe un grossolano errore.

Cristiano Ronaldo

Malgrado un'attenzione maniacale alla forma fisica, Cristiano Ronaldo sembra ormai finito nella malinconica parabola discendente della sua carriera, ma i Mondiali invernali potrebbero regalargli l'ultima occasione per agganciare a quota 6 Lionel Messi, il suo grande rivale di sempre. Inutile sottolineare che le (poche) speranze passano da un trionfo dei lusitani in Qatar.