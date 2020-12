Atalanta, Gomez pronto a dire addio già a gennaio: big alla finestra

Sarà addio tra il Papu Gomez e l'Atalanta, probabilmente già a gennaio. Gli accesi screzi con il tecnico Gian Piero Gasperini avrebbero ormai reso impossibile la convivenza tra i due, con l'argentino pronto a salutare Bergamo dopo oltre sei anni. Il fantasista, rimasto in panchina per novanta minuti nella sfida vinta dai nerazzurri per 3-0 contro la Fiorentina, non dovrebbe trovare spazio nella formazione iniziale neanche contro la Juventus, a testimonianza di una rottura ormai insanabile con l'allenatore. Ecco così che il Papu, che nella giornata di ieri ha preannunciato il suo addio alla Dea attraverso una storia pubblicata su Instagram, nella quale ha affermato di voler raccontare tutta la verità sulla vicenda una volta che avrà lasciato gli orobici, ha cominciato a guardarsi attorno in vista della sessione invernale di calciomercato.

Gomez, addio all'Atalanta: le possibili destinazioni

Su Gomez, come riporta Sportmediaset, hanno messo gli occhi Inter e Milan, vigili sulla situazione e pronte ad accappararsi il talento argentino ad un prezzo vantaggioso. L'Atalanta potrebbe infatti accontentarsi di 7/8 milioni per lasciar partire il giocatore, mentre il fantasista vorrebbe liberarsi a parametro zero così da potersi scegliere liberamente la futura destinazione. Il Papu, in ogni caso, vorrebbe rimanere in uno dei top campionati europei e non ripetere una scelta analoga a quella presa nel 2013, quando lasciò il Catania per gli ucraini del Metalist. Obiettivo di Gomez, infatti, è conservare un posto con la Nazionale argentina, che soltanto la visibilità di un grande torneo può garantirgli.