Inter, tentazione Papu Gomez: le ultime

Alejandro Gomez potrebbe dire addio all'Atalanta già a gennaio. Il fantasista argentino, ormai ai ferri corti con il tecnico Gian Piero Gasperini, che lo ha lasciato fuori nelle ultime uscite dei nerazzurri, è ambito da numerosi club, pronti a sfruttare quella che potrebbe essere un'occasione irripetibile sul mercato. Su di lui, in particolare, ha messo gli occhi l'Inter di Antonio Conte, a caccia di un paio di colpi per andare all'assalto dello scudetto.

Inter sul Papu Gomez, le ultime

Il tecnico nerazzurro, già in occasione dell'ultima gara del 2020 contro il Verona, ha mostrato di voler applicare qualche variante tattica quando necessario, affidandosi fin dal primo minuto ad un più offensivo 3-4-2-1. Modulo nel quale si adatterebbe alla perfezione il Papu Gomez, capace di supportare l'azione offensiva grazie alla sua facilità nel saltare l'uomo e alle sue abilità di assist-man. L'Atalanta, per lasciar partire il giocatore, chiede però almeno dieci milioni di euro: cifra che al momento il club di Steven Zhang non sembra disposta a spendere, preferendo, al contrario, mettere in piedi uno scambio inserendo nella trattativa uno tra Vecino o Nainggolan. Una pista al momento di difficile percorrenza, con l'Inter che, tuttavia, rimane ben vigile sulla situazione.