Il ritorno del Papu Gomez

"E' il colpo del Condor", lo ha annunciato così ieri Raffaele Palladino, raggiante nel confermare che il Papu Gomez sarà un nuovo giocatore del Monza. Adriano Galliani è di nuovo il "condor" del mercato, pronto ad approfittare della giusta occasione nel momento del bisogno. E il Monza di Gomez oggi ha davvero bisogno perché l'infortunio di Caprari, fuori fino a fine stagione, è una tegola che non si può risolvere solo con quello che già si ha in casa. Colpani sta facendo benissimo e anche Dany Mota si difende in un ruolo nel del tutto suo. Il problema è che sono due per due maglie e le alternative sono i talentuosi Carboni e Vignato che hanno 18 e 19 anni e non possono essere lanciati nella mischia con leggerezza.

Il Papu Gomez firma con il Monza

Così serviva un'altra pedina e Galliani ha contattato in fretta il Papu Gomez, già sogno estivo dei brianzoli, che ha da poco concluso la sua esperienza a Siviglia. Sull'argentino si erano mossi dei club francesi e poi la solita Arabia Saudita, ma il Papu ha tenuto duro, voleva l'Italia e alla fine la sua occasione è arrivata in un club ambizioso e che sembra giocare proprio nella maniera che piace a lui.

Per Gomez è la terza avventura in Serie A dopo gli esordi a Catania, e poi quella a Bergamo con l'Atalanta in cui è stato prima luce in campo e poi leader. Nella Dea il Papu è cresciuto fino ad arrivare in Nazionale, con sei stagioni da fuoriclasse in cui ha trascinato la squadra fino alla qualificazione in Champions League. In nerazzurro sono arrivati anche numeri indimenticabili come quelli della stagione 2016/2017 con 16 gol e 10 assist solo in Serie A o quella 2019/2020 con 16 passaggi decisivi. Poi il rapporto con Gasperini si è rotto e così il Papu Gomez è volato al Siviglia dove ha vinto l'Europa League e poi è stato scaricato. Storia vecchia, ora c'è di nuovo l'Italia a riabbracciarlo.