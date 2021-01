Roma, Gomez per dimenticare il derby: i giallorossi sul fantasista dell'Atalanta

Un ko senza attenuanti, quello incassato dalla Roma nel derby contro la Lazio. I giallorossi sono stati travolti dai biancocelesti, che si sono imposti con un secco 3-0 grazie alla doppietta di Luis Alberto e alla rete di Immobile. Una sconfitta che ha riacceso l'allarme all'interno della squadra di Fonseca, che fin qui si è mostrata troppo fragile nelle sfide contro le big. Per cercare di colmare questo gap i capitolini, come riporta La Repubblica, potrebbero intervenire sul mercato, con l'obiettivo di regalare a Fonseca un rinforzo di primissimo livello: il Papu Gomez.

Roma sul Papu Gomez, la richiesta dell'Atalanta

L'argentino non rientra più nei piani dell'Atalanta, in particolare in quelli del tecnico Gian Piero Gasperini, che lo ha ormai definitivamente messo ai margini. Sul fantasista, già da tempo, ha messo gli occhi l'Inter di Antonio Conte, ma nelle ultime ore, con decisione, si è fatta avanti anche la Roma. I bergamaschi, per lasciar partire il giocatore, chiedono 15 milioni di euro, una richiesta che però potrebbe ridursi sensibilmente con l'avvicinarsi della chiusura della sessione di mercato. E i giallorossi, che non vogliono lasciarsi sfuggire la conquista di un piazzamento Champions, sono pronti a sfruttare l'occasione.