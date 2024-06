Paraguay-Brasile, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Torna in campo il Brasile. I verdeoro, dopo il deludente pareggio per 0-0 all'esordio contro il Costa Rica, affronteranno nella seconda giornata del girone D della Coppa America 2024 il Paraguay, superato al debutto dalla Colombia per 2-1. Una sfida che la Seleçao non può sbagliare se vuole assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale. La partita si giocherà nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno all'Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada, alle 3:00 del mattino italiane.

Paraguay-Brasile, le scelte di Garnero

Garnero, per il match contro il Brasile, pare intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Sosa, Arce Barrios ed Enciso. Cerniera di centrocampo composta da Caballero, Cubas e Villasanti, in difesa spazio per Fabian Balbuena ed Alderete in mezzo e Velazquez ed Espinoza ai lati. Tra i pali Morinigo Acosta.

Paraguay-Brasile, le scelte di Dorival Junior

Dorival Junior, dall'altra parte, punterà sul 4-2-3-1, con Raphinha, Paquetà e Vinicius a sostenere in attacco Rodrygo. Il tandem di centrocampo sarà formato da Guimares e Gomes, mentre in difesa saranno Militao e Marquinhos a comporre la coppia centrale con Danilo e Guilherme sulle corsie esterne. In porta Alisson.

Paraguay-Brasile, le probabili formazioni

Paraguay (4-3-3): Morinigo Acosta; Velazquez, Fabian Balbuena, Alderete, Espinoza; Caballero, Cubas, Villasanti; Sosa, Arce Barrios, Enciso. Ct. Garnero.

Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Guilherme; Guimaraes, Gomes; Paquetà; Raphinha, Rodrygo, Vinicius. Ct. Dorival Junior.

Paraguay-Brasile, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Paraguay-Brasile, in programma sabato 29 giugno alle 3 italiane e valevole per la seconda giornata del girone D della Coppa America 2024, sarà visibile gratuitamente in diretta su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Il match sarà inoltre visibile in streaming anche su Mola TV attraverso l'app su una smart tv compatibile.