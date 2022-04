Calciomercato Inter, tutto su Paredes: sarà lui il vice Brozovic

Non è certo un mistero che l'Inter, in vista della prossima stagione, sia a caccia di un vice Brozovic. I nerazzurri, in questi mesi, hanno infatti sofferto tantissimo quando il croato è stato costretto ai box per infortunio o squalifica, con il tecnico Simone Inzaghi che, in rosa, non è riuscito a trovare valide alternative. Una situazione che ha spinto il club di Steven Zhang ad accelerare i tempi per cercare di concludere un'operazione in entrata in mezzo al campo, con il nome di Leandro Paredes che pare ad oggi quello più caldo.

Inter, assalto a Paredes

L'argentino, seguito dall'Inter già qualche tempo fa, quando addirittura si parlava di uno scambio proprio con Brozovic, viene ritenuto dalla dirigenza nerazzurra il profilo ideale per offrire ad Inzaghi un'alternativa in più in cabina di regia. Il centrocampista, inoltre, possiede una buona duttilità tattica e può essere impiegato anche come mezzala, potendo così eventualmente dare il cambio anche a Barella e Calhanoglu. Paredes è attualmente legato da un contratto fino al 2023 al Paris Saint-Germain, ma i francesi, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbero pronti a lasciar partire il giocatore al termine della stagione.

L'argentino, che in passato ha già militato nel nostro campionato con le maglie di Chievo, Roma ed Empoli, guadagna 9 milioni di euro lordi a stagione, circa 6,5 netti. L'Inter, che potrebbe sfruttare le agevolazioni del decreto crescita, starebbe pensando di proporre al centrocampista un contratto pluriennale a circa 5 milioni e Paredes, al Psg dal gennaio 2019 dopo l'esperienza ai russi dello Zenit San Pietroburgo, avrebbe già dato il proprio benestare ad un eventuale arrivo a Milano in estate.