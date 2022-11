Mondiali 2022, cosa succede se due squadre arrivano a pari punti: i criteri di qualificazione

Ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022. A partire da oggi, martedì 29 novembre, si disputeranno infatti gli ultimi incontri della prima fase del torneo che delineeranno il quadro degli ottavi di finale, al via da sabato 3 dicembre. Ottavi a cui prenderanno sicuramente parte Francia, Brasile e Portogallo, che hanno staccato il pass con un turno di anticipo con le vittorie conquistate rispettivamente contro Danimarca, Svizzera e Uruguay, mentre Qatar e Canada, uniche formazioni che hanno perso entrambe le gare giocate, sono già matematicamente eliminate. Per il resto, a soli novanta minuti dal termine, ancora tutto da delineare. Molti, infatti, i gironi totalmente in bilico, con nazionali illustri, come Argentina e Belgio, a rischio eliminazione.

Mondiali, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Ma cosa succede se due o più squadre dovessero chiudere il girone a pari punti? Il primo criterio di cui si terrà conto è quello relativo alla differenza reti generale, con la formazione che avrà un bilancio migliore che precederà quella con un bilancio peggiore. In caso di ulteriore parità si terrà conto dei gol segnati e soltanto come terzo criterio dei punti negli scontri diretti (classifica avulsa). A seguire, nell'ordine, i parametri discriminanti saranno quelli inerenti la differenza reti negli scontri diretti, le reti negli scontri diretti, i punti di fair play (-1 punto per ogni ammonizione, -3 punti per espulsione per doppio giallo, -4 punti per espulsione diretta e -5 punti per un cartellino rosso ricevuto da un giocatore già ammonito) e, infine, il sorteggio.

