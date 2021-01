Parma, il ritorno di D'Aversa: in attacco spazio al tridente

Via Liverani, torna D'Aversa. Il Parma, dopo il ko per 3-0 contro l'Atalanta, ha deciso di sollevare dall'incarico l'ex allenatore del Lecce per richiamare in panchina il tecnico esonerato lo scorso agosto. Una mossa per cercare di dare una svolta ad una stagione fin qui deludente, con i ducali, reduci da quattro sconfitte consecutive, sprofondati in piena zona retrocessione. Per tentare di risollevare le sorti della squadra, D'Aversa si è subito messo al lavoro studiando qualche variante tattica.

Parma, le scelte di D'Aversa

Il tecnico potrebbe ripartire dal 4-3-3 già utilizzato nelle sue stagioni precedenti in gialloblù, con uno tra Inglese (favorito) e Cornelius al centro dell'attacco, sostenuto ai lati da Gervinho e Karamoh. In mezzo al campo le mezzali dovrebbero essere Kurtic e Kucka, con Hernani, Brugman e Cyprien a contendersi il ruolo di regista. Meno dubbi sul pacchetto difensivo, che dovrebbe essere composto da Iacoponi, Bruno Alves, Osorio e Gagliolo.

Parma, la probabili formazione di D'Aversa

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Gervinho, Inglese, Karamoh.