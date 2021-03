Parma-Inter, le probabili formazioni: ballottaggio Vidal-Eriksen per Conte

Conquistare la sesta vittoria consecutiva. Questo l'obiettivo dell'Inter che giovedì 4 marzo, alle 20.45, farà visita al Parma nel posticipo della 25ª giornata di Serie A. Una sfida nella quale i nerazzurri vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane, con la formazione di Conte capace di conquistare il primo posto della classifica a scapito del Milan e di ritagliarsi il ruolo di grande favorita alla vittoria finale del torneo. Gli emiliani, inchiodati in penultima posizione, stanno invece vivendo una stagione da incubo, con la salvezza che, di settimana in settimana, sembra farsi sempre più difficile.

Parma-Inter, le scelte dei due allenatori

D'Aversa, per la sfida contro l'Inter, dovrà fare i conti ancora una volta con numerose assenze: dopo Inglese e Gervinho, nelle ultime ore, si sono fermati anche Conti e Cornelius. Nel 4-3-3 gialloblù, quindi, ci sarà spazio dal primo minuto in attacco per Karamoh, Brunetta e Mihaila. A centrocampo Kucka, Hernani e Kurtic, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Iacoponi, Bani (favorito su Osorio), Gagliolo e Pezzella. Ancora panchina per Bruno Alves.

Consueto 3-5-2 dall'altra parte per Antonio Conte, che in avanti si affiderà al tandem Lautaro-Lukaku. Sulla destra rientra Hakimi, squalificato contro il Genoa, mentre dall'altra parte Young potrebbe far rifiatare Perisic. Possibile riposo anche per Eriksen, con Vidal pronto a tornare titolare al fianco di Barella e Brozovic. Difesa classica con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Parma-Inter, le probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Mihaila, Brunetta, Karamoh. All. D'Aversa

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte