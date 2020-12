Parma-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida al Tardini per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, reduci dal pareggio interno con l'Atalanta, faranno visita al Parma nella 13esima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di sabato 19 dicembre). Un match che Ronaldo e compagni non potranno fallire se non vorranno perdere contatto dalla vetta. Gli emiliani, in serie utile da quattro gare, non possono però permettersi di recitare la parte di vittima sacrificale.

Parma-Juventus, le scelte dei due allenatori

Pirlo, costretto a fare i conti con le assenze di Dybala e Arthur, dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con il tandem d'attacco composto da Morata e CR7. In mezzo al campo spazio per McKennie insieme a Bentancur con Kulusevski e Chiesa sulle corsie esterne. Turno di riposo per Cuadrado e Szczesny, tra i pali tocca a Buffon.

4-3-2-1 per il Parma di Liverani, che in attacco si affiderà a Cornelius sostenuto da Karamoh e Gervinho. Out Scozzarella, a centrocampo ci sarà spazio dal primo minuto per Kurtic, Hernani e Kucka. Ballottagio Iacoponi-Busi in difesa.

Parma-Juventus in tv e streaming

La partita Parma-Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile anche sul canale 209 del decoder Sky visibile per chi ha sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN. Il match potrà inoltre essere seguito anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.

Parma-Juventus, le probabili formazioni

Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All. Liverani

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo