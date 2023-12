Parma - Palermo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Parma cerca di scappare davanti a tutti. Oggi arriva al Tardini il Palermo per la partitissima della settimana in serie B. I ducali vogliono approfittare del ko del Venezia a Cremona per tornare a comandare in solitudine in cima alla classifica.

Dalla sfida di Coppa Italia persa ai rigori, l'allenatore crociato ha raccolto tante buone indicazioni, ma dopo mercoledì sera deve risolvere anche molte incognite. Tardini stracolmo e bollente Rientrerà Estevez a centrocampo, con uno tra Hernani e Bernabé al fianco. Lo spagnolo, che a Firenze ha incantato tutti, può essere eventualmente una pedina da sfruttare anche più avanti nello scacchiere di Pecchia. Molto dipenderà da come si metterà la partita. Sull'esterno è atteso l'impiego di Partipilo, potrebbe fargli posto uno tra Benedyczak e Man. Davanti il dubbio da sciogliere è tra Colak e Bonny.

Corini vuole uscire dalla crisi e dare un segnale al campionato. Il Palermo recupera diversi giocatori e contro il Parma potrà, finalmente, schierare la migliore formazione possibile. Il solo Pietro Ceccaroni non sarà disponibile per la trasferta del Tardini e al suo posto sarà confermato Marconi al fianco dell’inamovibile Lucioni. A centrocampo, la variazione rispetto alle ultime uscite sarà l’impiego di Leo Stulac in cabina di regia. In attacco, tornano Di Francesco e Insigne dal primo.

Parma - Palermo: probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Partipilo, Sohm, Man; Bonny. All: Pecchia.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All: Corini.

Parma-Palermo, dove vedere la partita in tv

Parma - Palermo, posticipo della 16a giornata di serie B, si gioca oggi alle 16,15 e viene trasmesso in diretta tv su Sky (canale 251 di Sky Sport). Streaming su DAZN e Sky GO.