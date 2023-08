Parma-Sassuolo, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Torna in campo il Sassuolo e lo fa nuovamente contro una compagine di Serie B. I neroverdi sono attesi mercoledì 2 agosto alle 20,30 dal probante test tutto emiliano contro il Parma, ambiziosa formazione che dopo aver partecipato ai playoff in questa stagione, proverà anche l'anno prossima il salto in Serie A.

La squadra di Dionisi è alla quinta amichevole precampionato, dopo i 22 gol rifilato al Real Vicenza, è arrivato il successo2-1 contro il Paphos, il ko 3-2 con lo Spezia e la netta affermazione 4-0 con il Sudtirol. Il prossimo test sarà un'altra occasione per provare il nuovo 4-2-3-1 con Pinamonti rifermento offensivo, sostenuto alle spalle da Berardi, Bajrami e probabilmente Antiste. In mediana spazio a Boloca, acquistato dal Frosinone per essere il sostituto di Frattesi. Il Parma prima di questo match ha battuto 1-0 il Bochum e pareggiato 1-1 con la Fiorentina e si presenterà in attacco con il nuovo centravanti Colak.

Parma-Sassuolo in diretta tv e streaming

Calcio d'agosto ma con indicazioni tutte da vedere anche perché le due squadre viaggiano veloci verso l'esordio in Coppa Italia tra due settimana. L'amichevole sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming sulla App Sky Go e su Now, le immagini saranno disponibili solo per gli abbonati.