Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 6 dicembre in tv e streaming

Si concluderanno nella giornata di oggi, martedì 6 dicembre, gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Ad aprire il programma, alle 16 italiane, Marocco-Spagna, sfida che si disputerà all'Education City Stadium di Al-Rayyan. La formazione marocchina è stata una delle principali sorprese della prima parte del torneo, riuscendo a chiudere al primo posto il girone F davanti a Croazia, Belgio e Canada grazie ai 7 punti raccolti nelle tre partite giocate. Le Furie Rosse, invece, si sono piazzate al secondo posto nel gruppo E: dopo la travolgente vittoria per 7-0 all'esordio con il Costa Rica, gli uomini di Luis Enrique sono stati fermati sul pari dalla Germania (1-1) per arrendersi infine al Giappone (2-1) nell'ultima gara della prima fase.

Alle 20 italiane, allo Stadio Nazionale di Lusail, si giocherà invece Portogallo-Svizzera. I lusitani hanno conquistato la prima posizione nel gruppo H grazie ai 6 punti raccolti in tre gare (vittorie con Ghana e Uruguay, sconfitta con la Corea del Sud), mentre gli elvetici si sono piazzati al secondo posto alle spalle del Brasile nel girone G. Una sfida ricca di insidie per Cristiano Ronaldo e compagni, con gli svizzeri, da qualche anno a questa parte, diventati ormai una certezza a livello internazionale.

Marocco-Spagna, le probabili formazioni

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Ct Luis Enrique

Marocco-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Marocco-Spagna sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca sarà affidata a Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.

Portogallo-Svizzera, le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Diogo Dalot; William Carvalho, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Ct. Fernando Santos

Svizzera (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas. Ct. Yakin

Portogallo-Svizzera, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Portogallo-Svizzera sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.