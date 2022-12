Mondiali 2022, dove vedere le partite di oggi 9 dicembre in tv e streaming

Prendono il via i quarti di finale dei Mondiali 2022. Nella giornata di oggi, venerdì 9 dicembre, si giocheranno le prime due sfide: alle 16 italiane, all'Education Stadium di Al Rayyan, si disputerà Croazia-Brasile, mentre alle 20, allo Stadio Nazionale di Lusail, sarà la volta di Olanda-Argentina. Due gare che promettono spettacolo: nella sfida tra croati e verdeoro si affronteranno i vice campioni del mondo in carica e la formazione maggiormente accreditata alla vittoria finale del torneo, mentre in quella tra Orange e Albiceleste il divertimento sarà assicurato dalla presenza in campo di giocatori del calibro di Lionel Messi, Angel Di Maria, Cody Gapko, Julian Alvarez e Frenkie De Jong. Le vincenti dei due match si affronteranno tra loro in semifinale martedì 13 dicembre.

Dall'altra parte del tabellone, con le sfide in programma sabato 10 dicembre, si giocheranno invece Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. Partita, quest'ultima, che ha quasi il sapore di una finale anticipata, considerati i valori in campo.

Croazia-Brasile, le probabili formazioni

Croazia(4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic. Ct. Dalic

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

Croazia-Brasile, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Croazia-Brasile sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti sul torneo, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Olanda-Argentina, le probabili formazioni

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Ct. Van Gaal

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, Paredes, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct. Scaloni.

Olanda-Argentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

