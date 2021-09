Le partite da non perdere questo weekend in tv (Sky e Dazn)

Sarà un ricco weekend di calcio, quello che sta per iniziare. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torneranno infatti in campo tutti i principali campionati europei: vediamo quali sono le sfide da non perdere che verranno trasmesse in tv.

Manchester United-Newcastle

Tutto pronto per il secondo esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United. L'appuntamento è per sabato 11 settembre alle 16, quando i Red Devils affronteranno all'Old Trafford il Newcastle. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Football.

Leicester-Manchester City

Partita che promette spettacolo, quella tra Leicester e Manchester City. Le Foxes sono ormai una certezza della Premier League e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla formazione di Guardiola. La sfida, in programma sabato 11 settembre alle 16, sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Arena.

Napoli-Juventus

Big match anche in Serie A, dove il Napoli di Spalletti ospiterà la Juventus nella gara valevole per la terza giornata. Gli azzurri viaggiano a punteggio pieno, mentre i bianconeri hanno raccolto appena un punto. La partita, in programma sabato 11 settembre alle 18, sarà trasmessa in diretta da DAZN.

Lipsia-Bayern Monaco

Big match in Bundesliga, dove il Bayern Monaco, reduce dai 7 punti conquistati nelle prime tre gare, farà visita nella quarta giornata al Lipsia, protagonista di un avvio di stagione sottotono con appena tre punti conquistati fin qui. I bavaresi cercano il blitz per rimanere in scia del Wolfsburg capolista. La sfida, in programma sabato 11 settembre alle 18.30, sarà trasmessa in diretta da Sky sul canale Sky Sport Uno.

Milan-Lazio

Scontro di fuoco a San Siro, dove domenica 12 settembre, alle 18, andrà in scena Milan-Lazio. Entrambe le formazioni viaggiano a punteggio pieno, con due vittorie nelle prime due giornate. La partita sarà trasmessa in diretta tv da DAZN.