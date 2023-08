Partizani Tirana-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A poco più di una settimana dall’inizio della Serie A, per la Roma arriva l’ultimo esame proposto dal calendario del precampionato. I test match che hanno accompagnato la preparazione dei giallorossi hanno fornito spunti interessanti, oltre che risultati nel complesso positivi: unica sconfitta domenica scorsa in Francia contro il Tolosa, a cui si aggiungono i due “poker” contro Estela Amadora e Farense ed il pari 1-1 contro il Braga in Portogallo. Incontri che non hanno, però, ancora svelato il vero volto della Roma: il mercato è ancora aperto, con la caccia ad un attaccante che prosegue (anche Beltran, per cui la dirigenza aveva fatto un tentativo last minute con il River Plate, è sfumato prendendo la via di Firenze) e Paredes come possibile soluzione a centrocampo qualora prendesse forma la partenza di Matic per la Ligue 1. A lanciare la squadra di Mourinho verso il debutto stagionale (domenica 20 contro la Salernitana) ci sarà adesso il match contro il Partizani in quella Arena Kombëtare che ha visto il popolo giallorosso brindare al successo nella Conference League 2022.

I “Tori Rossi” hanno chiuso la scorsa stagione conquistando il loro diciassettesimo scudetto, precedendo in una volata tutta Made in Tirana i concittadini del Klubi Futbollit. Il primo posto ha permesso alla squadra albanese di essere inserita nel tabellone dei preliminari di Champions, dai quali però sono stati subito estromessi per mano dei bielorussi del Bate Borisov. E così, in attesa dello start della Kategoria Superiore (la Serie A) prevista per il 26 agosto, il Partizani si sta facendo largo attraverso i turni preliminari di Conference League: nel primo hanno superato l’ostacolo rappresentato dai campioni di Andorra dell’Atlètic Escaldes (doppia vittoria per 1-0 e 4-1), mentre nel secondo hanno battuto nell’andata i lettoni del Valmiera 2-1, in attesa del match di ritorno che si disputerà la prossima settimana e metterà in palio l’accesso allo spareggio per il tabellone principale della competizione.

La partita Partizani Tirana-Roma, in programma sabato 12 agosto all’Air Albania Stadium (Arena Kombëtare) di Tirana, con inizio alle ore 20. sarà trasmessa da Sky. La sfida sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), che fino ai primi giorni di settembre assume la denominazione di Sky Sport Summer. La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.