Spezia, suggestione Pato: l'ex milanista nel mirino dei liguri

Un primo storico campionato di Serie A, quello che si appresta a vivere lo Spezia di Vincenzo Italiano. I liguri, che hanno conquistato la promozione lo scorso 20 agosto superando nella finale playoff il Frosinone, avrebbe dovuto esordire nel massimo campionato il prossimo weekend facendo visita all'Udinese, ma il match, visto lo scarso periodo di riposo di cui hanno potuto usufruire gli aquilotti, è stato rinviato al 30 settembre. Un debutto rimandato quindi a domenica 27 settembre, quando lo Spezia, allo stadio Manuzzi di Cesena, ospiterà il Sassuolo.

Spezia, idea Pato

Gli aquilotti, nel frattempo, stanno lavorando sul mercato per consegnare al proprio tecnico una rosa in grado di giocarsi la salvezza. In questi giorni alla dirigenza sarebbe stato proposto il nome dell'ex milanista Alexandre Pato, attualmente svincolato dopo l'esperienza al San Paolo. Una pista suggestiva, con il brasiliano che, da quanto trapela, farebbe volentieri ritorno in Italia. Non mancano però le perplessità: l'attaccante, lungo tutto il corso della sua carriera, ha infatti accusato continui problemi fisici che ne hanno fortemente limitato il rendimento. Lo Spezia, prima di investire sul giocatore, che in passato ha indossato anche le maglie di Internacional, Corinthians, Chelsea, Villareal e Tianjin Quanjian, vorrebbe quindi sincerarsi delle sue condizioni, assicurandosi di poter contare fin dall'inizio sulle sue prestazioni.