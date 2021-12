Patrik Schick da record: 4 gol in 27 minuti

Patrik Schick re della Bundeslinga: oggi pomeriggio l'attaccante ceco del Bayer Leverkusen, ex Samp e Roma, ha firmato quattro gol in soli 27 minuti (tra il 49' e il 76').

Per il 25enne sarà difficile dimenticare la partita contro il Greuther Furth, vinta dai rossoneri per 7 a 1. Shick si regala un record che lo consegna alla storia del Bayer: è il primo giocatore del club ad aver realizzato quattro gol in una partita di Bundes. Con il poker di oggi, diventano 12 i gol realizzati finora in 15 partite ufficiali giocate in stagione. L'anno scorso furono 13 in 36 partite, sempre con la maglia delle Aspirine di Leverkusen.

Schick supera anche Haaland nella classifica marcatori tedesca ed è secondo alle spalle dell'imprendibile Lewandowski. Il poker dell'ex doriano, tra l'altro, tallona sempre Lewandowski nella storia dei gol più veloci segnati in Bundesliga: è il secondo più veloce di del campionato tedesco dopo le cinque reti in 9 minuti del polacco (nel 2015 in Bayern Monaco - Wolfsburg).

Momento magico per l'ex romanista, letteralmente fuggito dall'Italia dopo l'esperienza grigia con i giallorossi. Dopo l'ottimo Europeo giocato in estate, un suo gol con la maglia della Repubblica Ceca, contro la Scozia, è entrato nella lista degli undici candidati alla vittoria del prestigioso Puskas Award 2021, il premio assegnato dalla Fifa al gol più bello dell'anno solare.